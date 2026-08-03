Advertising
Actualitate· 1 min citire
Incendiu de vegetație masiv în Mehedinți. Pompierii avertizează că riscurile sunt uriașe – VIDEO
Incendiu in Mehedinti
Publicat3 aug. 2026, 07:10
SursăRealitatea.net
Pericol uriaș după un incendiu de vegetație în județul Mehedinți. Flăcările puternice au ajuns aproape de gospodării, iar zeci de localnici au ieșit cu găleți cu apă să ajute pompierii să stingă focul. Temperaturile foarte ridicate, vântul și vegetația uscată au favorizat extinderea incendiului. Sute de hectare de vegetație și culturi agricole au fost mistuite de flăcări
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:39Lovitură după lovitură pentru blonda lui Coldea în dosarul drogurilor. Alessia Păcuraru explică decizia magistraților
- 09:46România, la limita tehnică a importurilor de energie. Prețurile cresc alarmant - Analiză Realitatea Plus
- 21:35Mihai Stoica a răbufnit după eliminarea FCSB: „N-am văzut asemenea greșeli în 190 de meciuri europene”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News