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Incendiu de vegetație masiv în Mehedinți. Pompierii avertizează că riscurile sunt uriașe – VIDEO

Incendiu in Mehedinti

Incendiu in Mehedinti

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat3 aug. 2026, 07:10
SursăRealitatea.net

Pericol uriaș după un incendiu de vegetație în județul Mehedinți. Flăcările puternice au ajuns aproape de gospodării, iar zeci de localnici au ieșit cu găleți cu apă să ajute pompierii să stingă focul. Temperaturile foarte ridicate, vântul și vegetația uscată au favorizat extinderea incendiului. Sute de hectare de vegetație și culturi agricole au fost mistuite de flăcări

Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit în localitatea Vatra, din Mehedinți, iar flăcările s-au apropiat de gospodării. Oamenii au ieșit din case și au intervenit de urgență cu gălețile cu apă în încercarea de a stinge focul.

Pompierii au intervenit ore în șir, cu mai multe autospeciale, pentru a ține flăcările departe de case. Misiunea a fost dificilă din cauza suprafeței mari afectate și a caniculei.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele izbucnirii focului.

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