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Actualitate· 1 min citire
Bărbat lovit mortal de tren în Drobeta-Turnu Severin. Circulația feroviară a fost afectată temporar
Deces Drobeta Turnu-Severin / Sursa foto: Actual Mehedinți
Publicat23 iun. 2026, 12:29
Sursărealitatea.net
Un grav accident feroviar s-a produs în această dimineață în municipiul Drobeta-Turnu Severin, în zona Cetății Medievale. Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren.
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