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Bărbat lovit mortal de tren în Drobeta-Turnu Severin. Circulația feroviară a fost afectată temporar

Deces Drobeta Turnu-Severin / Sursa foto: Actual Mehedinți

Deces Drobeta Turnu-Severin / Sursa foto: Actual Mehedinți

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 12:29
Sursărealitatea.net

Un grav accident feroviar s-a produs în această dimineață în municipiul Drobeta-Turnu Severin, în zona Cetății Medievale. Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren.

Potrivit primelor informații, victima ar fi încercat să traverseze calea ferată în momentul în care garnitura se apropia. Impactul a fost extrem de violent, iar bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Din primele date, bărbatul s-ar fi angajat în traversarea liniilor de cale ferată fără să observe apropierea trenului. Garnitura nu a mai putut fi oprită la timp. În urma impactului, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face altceva decât să constate decesul, conform presei locale.

Polițiștii fac cercetări la locul tragediei

La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și personal medical. Zona a fost securizată pentru ca autoritățile să poată face cercetările necesare. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii vor analiza toate circumstanțele accidentului.

Circulația feroviară a fost afectată temporar

Circulația feroviară în zonă a fost afectată temporar pe durata intervenției. Restricțiile au fost necesare pentru acordarea primelor măsuri și pentru desfășurarea cercetărilor. Autoritățile au intervenit pentru securizarea perimetrului și pentru stabilirea situației de la fața locului. Accidentul a avut loc într-o zonă cunoscută din Drobeta-Turnu Severin, în apropierea Cetății Medievale.

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