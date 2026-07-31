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Actualitate· 1 min citire
Performanță pentru industria auto românească! Duster, pe primul loc în topul vânzărilor din Ucraina
Duster
Duster, SUV-ul produs la uzina de la Mioveni și comercializat în Ucraina sub marca Renault, este cea mai vândută mașină de pe piața ucraineană în prima jumătate a acestui an. Modelul a depășit detașat rivali consacrați precum Toyota RAV4 și Hyundai Tucson.
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