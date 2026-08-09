Barjele au fost scufundate, dar apare un nou risc. Ce se întâmplă pe Dunăre

Operațiunea de deviere a unei părți din debitul Dunării către Cernavodă s-a încheiat, însă specialiștii au identificat un risc important după scufundarea celor patru barje.
Albia Dunării nu este uniformă în zona intervenției, iar apa ar putea să-și croiască drum pe sub barjele coborâte în fluviu. Pentru a preveni acest lucru, în jurul primelor două barje au fost deversate sute de tone de piatră.
Roca formează un prag protector
Cele patru barje formează două praguri artificiale care au rolul de a direcționa o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala către Dunărea Veche, astfel încât apa să ajungă în cantitate mai mare la centrala de la Cernavodă.
Ultimele două barje au fost scufundate după o operațiune de aproximativ șapte ore. Ele au fost coborâte lent, prin inundarea treptată a compartimentelor tehnice, în timp ce specialiștii au urmărit permanent poziția și stabilitatea acestora.
La Cernavodă, nivelul apei continuă să scadă, însă specialiștii estimează că în perioada următoare nu ar trebui să apară probleme pentru funcționarea centralei.
„Încercăm să menținem la debite minime funcționarea centralei”, a transmis Ana-Maria Agiu, reprezentant al Apelor Române.
În paralel, lucrările de decolmatare continuă pentru îndepărtarea depunerilor de pe fundul Dunării și pentru a facilita circulația apei către centrală.
Soluția cu barje este una temporară, iar evoluția nivelului Dunării va fi urmărită atent în următoarele zile.