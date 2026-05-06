Bolojan recunoaște că i-a sărăcit pe români cu impozitele: Puteam să majorăm în fiecare an cu câteva procente, ca oamenii să nu simtă

Publicat 6 mai 2026, 20:19 Sursă realitatea.net

La doar două zile după demiterea prin moțiune de cenzură și în condițiile în care interimatul său pare să fie de scurtă durată, Ilie Bolojan începe să admită public că unele dintre măsurile de austeritate impuse au fost excesive și i-au lovit direct pe românii cu venituri mici. Unul dintre exemplele oferite chiar de premierul interimar este majorarea impozitelor pe proprietate.

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