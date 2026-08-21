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Circulaţia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, restricţionată pe mai multe drumuri naţionale

Restricții de tonaj

Restricții de tonaj

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 14:21
Sursărealitatea.net

Circulaţia vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este restricţionată vineri între orele 12:00 şi 20:00 pe mai multe drumuri naţionale din zonele care se găsesc sub cod portocaliu de caniculă.

Aradul este unul din judeţele aflate în această situaţie, unde autorităţile locale spun că vor urmări aplicarea măsurii, în condiţiile în care este nevoie de protejarea infrastructurii rutiere.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţenean Arad, Sergiu Bâlcea: Odată cu impunerea codului portocaliu de căldură, noi suntem obligați, conform legii, ca în intervalul ora 12:00, ora 20:00 să avem închisă circulația la nivelul drumurilor județene și naționale în județul Arad. Spun acest lucru pentru că nu vrem să perturbăm bunul mers al economiei, nici să încurcăm foarte mult transportatorii, dar odată cu investițiile majore din ultimii ani în infrastructura județului Arad, ne dorim ca această infrastructură fie protejată. De aceea vom controla în continuare și vom încerca să respectăm acest interval, ora 12:00 - ora 20:00, și rugăm pe toți cei care au transport în județul Arad, pe drumurile județene și naționale, să respecte codul portocaliu.

Există şi excepţii de la interdicţiile de transport. Acestea vizează, între altele, transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală sau vehiculele care intervin în situaţii de forţă majoră

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