Controale stricte în perioada sărbătorilor

Ce riscă românii care vor da cu petarde și artificii de Revelion

Sărbători cu reguli stricte. Românii care folosesc materiale pirotehnice fără drept riscă amenzi uriașe, legislația fiind clară în acest sens. Doar experții autorizați și firmele înregistrate legal pot manevra astfel de articole, posesia acestora de către cetățenii de rând fără calificare de pirotehnician fiind considerată ilegală.

Regimul materiilor explozive în România este strict reglementat de Legea nr. 126/1995, care stabilește condiții clare pentru posesia și utilizarea acestora. Deși regula generală interzice persoanelor neautorizate manevrarea articolelor pirotehnice, legea prevede o excepție pentru produsele din categoriile 1 și P1. Acestea, fiind considerate articole cu risc scăzut (precum steluțele sau micile obiecte de divertisment), pot fi deținute și folosite de persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Totuși, comercializarea acestor produse rămâne restricționată, fiind interzisă vânzarea lor către minori sub 18 ani.

Nerespectarea acestor prevederi atrage sancțiuni severe. Persoanele fizice riscă amenzi contravenționale care pot atinge pragul de 7.500 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice, limitele amenzilor se dublează. Mai mult, anumite fapte sunt considerate infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală. Printre acestea se numără efectuarea de operațiuni pirotehnice fără drept, vânzarea produselor din categoriile 1 și P1 către minori sau oferirea către publicul larg a articolelor destinate exclusiv pirotehnicienilor profesioniști.

Pe lângă limitările privind vârsta și autorizarea, legea impune reguli stricte de siguranță pentru utilizarea articolelor permise. Este interzisă folosirea acestora în intervalul orar 24:00 – 06:00, cu excepția Revelionului sau a evenimentelor aprobate de autorități. De asemenea, trebuie respectate distanțe minime de siguranță față de clădiri: 50 de metri pentru imobilele cu până la 4 etaje și 100 de metri pentru cele mai înalte.

Restricțiile se extind și la protejarea infrastructurii și a mediului. Astfel, este interzisă utilizarea materialelor pirotehnice la mai puțin de 500 de metri de instalații electrice de înaltă tensiune, depozite de combustibili, stații de gaz sau păduri. Totodată, legea interzice utilizarea acestora în zone cu risc de incendiu, explozie, avalanșe sau alunecări de teren, precum și în locuri publice aglomerate, pe drumuri rutiere sau alei pietonale, pentru a preveni accidentele și a asigura siguranța publică.