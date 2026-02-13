Contul TikTok al Realitatea Plus, interzis definitiv. Anca Alexandrescu: „Este un pas spre dictatură”

Contul de TikTok al Realitatea Plus a fost interzis definitiv.

Contul de TikTok al Realitatea Plus a fost interzis definitiv, la scurt timp după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul cu întreruperea emisiei pentru trei ore.

Aceste decizii reprezintă clar o formă de cenzură și o încercare de a reduce la tăcere toate vocile care le arată românilor adevărul și încearcă să îi trezească la realitate. Realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu, a reacționat dur, susținând că interzicerea contului și sancțiunea CNA reprezintă „pași spre dictatură” și un atac la libertatea de exprimare.

Contul Tik Tok al Realitatea PLUS, interzis definitiv. Anca Alexandrescu: "România a devenit o dictatură!”

„Neomarxiștii fac următorul pas spre dictatură! Contul Realitatea Plus de pe tik tok a fost interzis! Ca urmare a multiplelor dezvăluiri, CNA decide 3 ore închiderea emisiei și slugile Bruxellesului ne blochează contul! Nicio problemă, băieți! Nimeni și nimic nu ne va opri! Marșșș! Vă rog postați toți ca să vadă toată lumea! România a devenit o dictatură!”, a scris Anca Alexandrescu.

Ionela Arcanu – redactor‑șef Realitatea Plus: Este scandalos, considerăm că vorbim de un act de cenzură foarte grav

"Este scandalos că nu a fost oferită nicio explicație; a fost un simplu mesaj prin care s-a informat că contul a fost PERMANENT luat, fără nicio altă justificare.

Pe contul respectiv aveam peste 31 de milioane de aprecieri și aproape 800.000 de urmăritori, unde se postau, dincolo de mesajele românilor, protestele și nemulțumirile lor legate de felul în care este condusă țara, precum și mesajele lui Călin Georgescu, care și ele au fost de multe ori blocate.

Ne vom adresa instituțiilor abilitate pentru a se reveni asupra acestei decizii, pe care o considerăm una de cenzură gravă."

Alessia Păcuraru - jurnalist Realitatea PLUS: „Mergem mai departe, până la capăt, cu orice preț!”

Și jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru, a reacționat dur după ce contul de Tik Tok al televiziunii a fost interzis definitiv.

„INTERZIS! Asta e mesajul de pe contul de TikTok al Realitatea Plus, a fost închis fără niciun fel de explicație! Cele mai importante informații, momente și munca întregii echipe a Realitatea este blocată. Asta nu poate fi altceva decât pură cenzură. Acum, avem nevoie fiecare dintre voi, alături de noi. Mergem mai departe, până la capăt, cu orice preț!”, a scris Alessia Păcuraru.