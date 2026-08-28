Cristi Chivu, verdict despre transferul verii la Inter: „Căutam pe cineva ca el”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 21:41

Cristi Chivu a vorbit despre transferurile realizate de Inter în această vară și l-a remarcat în mod special pe Curtis Jones, mijlocaș adus de la Liverpool pentru aproximativ 30 de milioane de euro.

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