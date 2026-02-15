Cutremur în România, noaptea trecută: seism resimțit în zona Vrancea la adâncime mare
Cutremur în România, noaptea trecută: seism resimțit în zona Vrancea la adâncime mare
Un cutremur s‑a produs în noaptea de 15 februarie, la ora 01:54
Un cutremur s‑a produs în noaptea de 15 februarie, la ora 01:54, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului.
Seismul a avut magnitudinea 3,5 și s‑a produs la o adâncime de 155,8 kilometri, fiind localizat în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu‑Gheorghe, Brașov și Ploiești.
Cu doar câteva ore înainte, la ora 22:54, aceeași zonă a înregistrat un alt cutremur slab, de 2,4, produs la 120,7 kilometri adâncime.
Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România, iar de la începutul anului au fost înregistrate peste 30 de seisme cu magnitudini între 2 și 3,7 Richter.
Citește și:
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
- 20:24 - Orientul Mijlociu în pragul escaladării: Israel și Statele Unite au atacat Iranul, spații aeriene închise și zboruri anulate
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News