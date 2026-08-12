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David Popovici, dezvăluire după aurul de la Paris: „Am pus presiune pe mine să-l întrec pe rus”

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 20:40

David Popovici a oferit prima reacție după victoria spectaculoasă din finala de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris. Românul a cucerit aurul cu timpul de 46,56 secunde și a stabilit un nou record al competiției.

Cursa a fost una extrem de strânsă, iar principalul său adversar, rusul Egor Kornev, a pornit foarte puternic. Popovici a recunoscut că a simțit presiunea și că știa că trebuie să recupereze în a doua parte a cursei.

„Vreau, nu vreau, am pus niște presiune pe mine să reușesc să îmi mențin titlul de campion european. Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus”, a explicat campionul român.

Popovici a spus că știa înainte de start că Kornev este mai bun în prima jumătate a probei. Pentru a avea șanse la victorie, românul a trebuit să rămână calm și să își urmeze strategia.

„Știam că e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei. Știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat”, a declarat Popovici.

Românul a descris finala drept una dintre cele mai puternice curse în care a concurat, mai ales prin prisma nivelului foarte ridicat al adversarilor. Primii trei înotători au coborât sub 47 de secunde, lucru care a evidențiat valoarea finalei de la Paris.

Victoria îi aduce lui David Popovici al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber. După cursă, sportivul român a recunoscut că este mândru că a reușit să își apere titlul.

„E mai ușor să vânezi decât să aperi, sunt mândru de mine”, a spus Popovici după cursă.

Pentru David Popovici urmează acum și proba de 200 de metri liber, unde românul va încerca să își continue parcursul excelent de la Campionatele Europene de la Paris.

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