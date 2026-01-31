Dezvăluirile lui Rizea stârnesc ecou internațional: presa occidentală vorbește despre un caz controversat la Chișinău

Dezvăluirile făcute de Cristian Rizea au atras atenția presei din Franța și Marea Britanie

Dezvăluirile făcute de Cristian Rizea au atras atenția presei din Franța și Marea Britanie, care relatează că Oleg Pruteanu, cunoscut ca Borman, ar beneficia de protecție la Chișinău, în ciuda faptului că este căutat internațional de Interpol, potrivit informațiilor publicate pe rizeatv.net.

VEZI AICI DEZVĂLUIRILE LUI RIZEA