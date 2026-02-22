Trafic de coșmar spre Vama Giurgiu. Coloana de vehicule de pe DN5 măsoară 14 kilometri
Trafic Vama Giurgiu
Infern pe DN5. O coloană de autocamioane întinsă pe 14 kilometri paralizează accesul către Podul Prieteniei.
CNAIR avertizează că transportatorii sunt blocați de ore întregi pe malul românesc, devenind victimele colaterale ale lucrărilor de reparații efectuate de autoritățile bulgare. Situația critică de la frontiera cu Bulgaria transformă tranzitul într-o așteptare interminabilă, fără perspective imediate de fluidizare.
Circulația pe drumurile naționale din sudul și estul României se desfășoară sub semnul dificultăților, pe fondul unei combinații critice între lucrări de infrastructură și condiții meteo nefavorabile. CNAIR a lansat un avertisment dur privind situația de pe DN5, unde un blocaj masiv de 14 kilometri s-a format înainte de Podul Prieteniei.
Blocaj record la Giurgiu: „Gâtuirea” de pe malul bulgăresc afectează deszăpezirea
Lucrările de reabilitare efectuate de autoritățile bulgare pe partea lor de pod au transformat DN5 într-o parcare uriașă pentru autocamioane. Transportatorii sunt nevoiți să staționeze ore întregi pe malul românesc, însă problema nu este doar una de tranzit. Conform reprezentanților Companiei de Drumuri, această coloană imensă de vehicule îngreunează semnificativ intervenția utilajelor de deszăpezire, punând în pericol menținerea drumului național în condiții optime de circulație.
Luptă contracronometru pe DN22: Râmnicu Sărat – Brăila rămâne deschis
În paralel, drumarii duc o luptă continuă în estul țării pentru a menține deschisă circulația pe DN22, între Râmnicu Sărat și Brăila. Echipele de deszăpezire acționează fără întrerupere cu utilaje și material antiderapant pentru a preveni închiderea traficului pe acest sector vulnerabil.
CNAIR face un apel ferm către conducătorii auto:
Adaptați viteza la condițiile de drum acoperit cu zăpadă sau polei.
Păstrați distanța de siguranță între autovehicule.
Circulați cu prudență maximă, reamintind că siguranța în trafic depinde de responsabilitatea fiecărui șofer.
