Elev al Școlii de Agenți de Poliție din Cluj, exmatriculat după ce a recunoscut consumul de droguri la DIICOT
DIICOT
Un elev al Școlii de Agenți de Poliție din Cluj a fost exmatriculat la doar câteva luni după admitere, în urma unor informații apărute într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care tânărul a fost audiat ca martor.
Potrivit informațiilor oficiale, în cursul verificărilor, reprezentanții instituției au identificat o declarație dată de acesta în fața procurorilor, în care ar fi recunoscut că a cumpărat și consumat substanțe interzise de mai multe ori.
Tânărul fusese admis la școală la finalul anului 2024 și își începuse cursurile în ianuarie 2025. Ulterior, în urma analizei situației, conducerea instituției a constatat că anumite informații relevante privind trecutul său nu ar fi fost declarate la momentul recrutării.
În declarațiile date ca martor într-un dosar de criminalitate organizată, instrumentat de DIICOT, acesta ar fi menționat consumul de substanțe psihoactive de aproximativ 60 de ori.
Pe baza acestor elemente, conducerea școlii a decis exmatricularea sa. Tânărul a contestat măsura în instanță, însă judecătorii i-au respins acțiunea, menținând decizia instituției de învățământ.
