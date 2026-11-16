„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu, în cursa pentru cinci premii europene
Cristian Mungiu la Cannes
Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, a primit cinci nominalizări la Premiile Europene de Film 2027. Sebastian Stan și Renate Reinsve sunt în cursa pentru trofee.
Succes important pentru cinematografia românească pe scena internațională. Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a obținut cinci nominalizări la cea de-a 39-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film. Producția concurează pentru trofeul acordat celui mai bun film european, în timp ce regizorul Cristian Mungiu, actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve au fost incluși în mai multe categorii importante.
Nominalizările au fost anunțate în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Salonic, iar câștigătorii vor fi desemnați în cadrul galei programate pentru 16 ianuarie 2027, la Atena.
„Fjord”, nominalizat la cinci categorii ale Premiilor Academiei Europene de Film
Lungmetrajul „Fjord” a fost selectat în cinci categorii ale competiției europene, confirmând parcursul internațional al producției regizate de Cristian Mungiu.
Filmul concurează pentru următoarele distincții:
Cel mai bun film european – „Fjord”;
Cel mai bun regizor – Cristian Mungiu;
Cel mai bun scenariu – Cristian Mungiu;
Cel mai bun actor – Sebastian Stan;
Cea mai bună actriță – Renate Reinsve.
Nominalizările reprezintă o recunoaștere importantă pentru echipa filmului și aduc din nou cinematografia românească în atenția industriei europene de profil.
Selecția a fost realizată după includerea producției pe lista scurtă a celor 45 de filme europene de ficțiune care au intrat în etapa premergătoare nominalizărilor.
Sebastian Stan, nominalizat pentru cel mai bun actor european
Unul dintre cele mai importante momente pentru distribuția filmului este nominalizarea lui Sebastian Stan la categoria Cel mai bun actor european.
Actorul de origine română se află în competiție cu nume importante ale cinematografiei internaționale, printre care Javier Bardem, Andrew Scott, Swann Arlaud și Hanns Zischler.
Prezența lui Sebastian Stan pe lista nominalizaților reprezintă o nouă oportunitate de afirmare pe scena cinematografiei europene, după rolurile care i-au consolidat cariera internațională.
În aceeași producție, actrița norvegiană Renate Reinsve a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriță europeană, pentru interpretarea sa din „Fjord”.
Cristian Mungiu concurează pentru cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu
Cristian Mungiu are două nominalizări individuale importante la ediția din acest an a Premiilor Academiei Europene de Film.
Regizorul român este în cursa pentru trofeul acordat celui mai bun regizor european, dar și pentru premiul destinat celui mai bun scenariu, ambele nominalizări fiind obținute pentru „Fjord”.
Mungiu se numără printre cineaștii europeni cu vizibilitate internațională, iar noua selecție confirmă interesul industriei pentru producția sa.
Când are loc gala Premiilor Europene de Film 2027
Cea de-a 39-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film va avea loc pe 16 ianuarie 2027, la Atena, în Grecia.
Câștigătorii vor fi desemnați de membrii Academiei Europene de Film, organizație care reunește peste 5.700 de profesioniști din industria cinematografică.
Printre producțiile care concurează pentru marile distincții se află și „Fjord”, alături de alte filme europene remarcate în circuitul festivalurilor internaționale.
„Fjord”, prezent la aproximativ 50 de festivaluri internaționale
Parcursul filmului regizat de Cristian Mungiu a inclus participări la aproximativ 50 de festivaluri de film, iar distribuția internațională continuă prin lansări în cinematografe din mai multe țări.
La începutul lunii noiembrie, producția a câștigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema 2026, fiind singurul lungmetraj recompensat în cadrul festivalului.
De asemenea, pe 28 noiembrie este programată o proiecție a filmului la festivalul Around the World in 14 Films, organizat la Berlin, eveniment care prezintă producții remarcate în marile festivaluri internaționale.
În paralel, Cristian Mungiu promovează pelicula în Statele Unite, unde aceasta reprezintă propunerea României pentru categoria Cel mai bun lungmetraj internațional la Premiile Oscar 2027.
Cele cinci nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film adaugă astfel un nou capitol în parcursul internațional al filmului „Fjord” și sporesc vizibilitatea cinematografiei românești în competițiile importante ale industriei.
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News