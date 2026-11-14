Liceu din Mehedinți, amendat cu 600.000 de lei de ITM

Un liceu din Baia de Aramă a fost amendat cu 600.000 de lei pentru înregistrarea cu întârziere a contractelor a 57 de profesori.
Inspectorii de muncă din Mehedinţi au amendat un liceu din Baia de Aramă cu 600.000 de lei, pentru înregistrarea cu întârziere în platforma specializată a contractelor pentru plata cu ora, în cazul a 57 de cadre didactice.
Deşi profesorii predau în şcoala respectivă de la începutul anului şcolar, contractele lor au fost înregistrate abia după două săptămâni de activitate.
Directorul în funcţie la data comiterii faptei nu se mai află în funcţie, iar actuala conducere a liceului a contestat sancţiunea în instanţă, după cum relatează Mihai Bădescu.
Sancțiunea care ar putea reprezenta bugetul școlii pe un an a fost contestată în instanță de reprezentanții liceului din Baia de Aramă, în speranța că va fi măcar diminuată.