George Simion, mesaj din Washington: „Luptăm pentru libertatea noilor generații și pentru democrația din România” | VIDEO

Aflat într-o vizită oficială la Washington, liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj de ultimă oră prin care își explică prezența în Statele Unite ca fiind un demers necesar pentru protejarea valorilor democratice și a libertății viitoarelor generații.

În cadrul întâlnirilor sale, Simion a pus sub lupa partenerilor americani situația politică actuală de la București, susținând că fundamentele democrației românești sunt serios puse sub semnul întrebării.

Reclamații privind procesul electoral la cel mai înalt nivel

Principalul punct al discuțiilor purtate de George Simion în SUA vizează anularea alegerilor, un act pe care acesta îl consideră un precedent periculos pentru stabilitatea statului de drept. Liderul AUR a subliniat că drepturile politice sunt încălcate, oferind drept exemplu situația lui Călin Georgescu. Potrivit lui Simion, acestuia i s-ar fi refuzat dreptul legal de a accede în fruntea țării, dar și posibilitatea de a participa la un nou scrutin electoral.

Apel pentru respectarea votului românilor

Mesajul transmis de la Washington reiterează poziția partidului AUR față de deciziile recente ale autorităților din România. Simion consideră că izolarea unor candidați sau anularea proceselor democratice reprezintă un atac direct la adresa suveranității poporului. Prin această vizită, el urmărește să obțină sprijin internațional pentru monitorizarea respectării libertăților fundamentale și a integrității viitoarelor competiții electorale în România.

