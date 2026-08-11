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Incendiu de proporții în Mehedinți: hectare de culturi și viță de vie sunt afectate. Risc pentru locuințe - FOTO

Incendiu în Mehedinți

Incendiu în Mehedinți

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat11 aug. 2026, 14:37
Actualizat11 aug. 2026, 16:37
SursăRealitatea.net

Un incendiu de proporții a izbucnit, marți după-amiază, în zona satelor Magheru și Breznița de Ocol, focul manifestându-se violent și fiind greu de controlat, potrivit primelor informații furnizate de autorități.

Flăcările au cuprins hectare întregi de culturi agricole și plantații de viță de vie, iar incendiul se extinde rapid, existând riscul ca focul să ajungă la locuințele oamenilor și la anexele gospodărești. Vântul puternic și vegetația uscată favorizează propagarea focului, ceea ce îngreunează misiunea echipajelor de intervenție.

Culturile agricole și plantațiile de viță de vie, distruse de foc

La fața locului intervin echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere și cisternă cu apă, sprijinite de personal din cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile din apropiere. Autoritățile iau în calcul suplimentarea forțelor și mijloacelor de intervenție dacă focul nu va fi ținut sub control în următoarele ore.

Situația este considerată gravă, iar intervenția pompierilor este esențială pentru limitarea extinderii incendiului și protejarea gospodăriilor din zonă. Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să fie extrem de vigilenți, să nu se apropie de zona de foc și să respecte în permanență indicațiile autorităților și ale echipajelor de intervenție.

Autoritățile locale au anunțat că vor monitoriza evoluția incendiului și vor transmite actualizări pe măsură ce apar noi informații privind pagubele și posibilele evacuări.

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