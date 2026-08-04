Lovitură pentru Gianni Infantino. TAS anulează decizia FIFA într-un caz de transfer internațional

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 17:19

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis în favoarea clubului Aston Villa în litigiul cu FIFA privind înregistrarea atacantului Brian Madjo. Hotărârea permite formației din Premier League să îl legitimeze pe fotbalist pentru competițiile oficiale din noul sezon.

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