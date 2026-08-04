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Lovitură pentru Gianni Infantino. TAS anulează decizia FIFA într-un caz de transfer internațional

Gianni Infantino

Gianni Infantino

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 17:19

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis în favoarea clubului Aston Villa în litigiul cu FIFA privind înregistrarea atacantului Brian Madjo. Hotărârea permite formației din Premier League să îl legitimeze pe fotbalist pentru competițiile oficiale din noul sezon.

Brian Madjo, în vârstă de 17 ani, s-a transferat la Aston Villa de la Metz în luna ianuarie, într-o tranzacție estimată la 10 milioane de lire sterline.

Cu toate acestea, FIFA a blocat înregistrarea sa, invocând regulamentele care interzic transferurile internaționale ale jucătorilor sub 18 ani și susținând că acesta este internațional al Luxemburgului.

Clubul englez a contestat decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, argumentând că Madjo s-a născut în Anglia și deține cetățenie britanică, motiv pentru care transferul nu ar încălca regulamentele FIFA.

Potrivit deciziei TAS, Aston Villa are dreptul să îl înregistreze pe atacant, care va putea evolua în meciurile oficiale din sezonul viitor.

Născut în Anglia și crescut în Luxemburg, Brian Madjo a evoluat de trei ori pentru naționala de seniori a Luxemburgului, înainte de a opta pentru reprezentativa Under-17 a Angliei.

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