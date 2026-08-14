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Intervenții pentru stingerea a zece incendii masive în vestul ţării

Incendii în vestul țării

Incendii în vestul țării

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 09:46
Sursărealitatea.net

Intervenția terestră este aproape imposibilă în incendiul de pe versantul vestic al masivului Domogled.

Situație gravă în vestul țării, în județele Mehedinți și Caraș-Severin. Peste 150 de pompieri, pădurari și voluntari sunt mobilizați pentru a stinge 10 incendii masive izbucnite în regiune, potrivit Radio România Actualități.

Flăcările au cuprins mai bine de 250 de hectare și înaintează rapid din cauza vântului și vegetației uscate. În Parcul Național Domogled Valea Cernei, focul a ajuns pe versantul vestic în apropiere de stațiunea Băile Herculane. Intervenția de la sol este aproape imposibilă din cauza reliefului muntos și a stâncilor abrupte. Din județul Mehedinţi relatează corspondentul RRA Mihai Bădescu.

Reporter: Intervenția terestră este aproape imposibilă în incendiul de pe versantul vestic al masivului Domogled, în care arde pin negru de Banat, o specie unică și protejată.

-: Noi am venit duminică după-masă, deja se vedea fum. Fumegă și două seri în urmă, ardea foarte puternic, cu flacără. Se vedea cum ardeau copacii. E drept că și elicopterele, am văzut 3-4.
-: Ardea chiar pe creastă. Se vedea cum ardeau pinii. Acum deja văd că s-a mutat 50 de metri mai jos.

Anca Balint, purtător de cuvânt: Intervenția în cazul incendiilor în zona Domoglet este una dintre cele mai dificile operațiuni pentru pompieri și personalul silvic. Relieful este extrem de accidentat și fără acces terestru pentru forțele de intervenție.

Pe versantul estic, pompierii din Mehedinți luptă cu un incendiu izbucnit miercuri și extins pe 17 hectare într-o zonă abruptă.

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