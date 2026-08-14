Economia nu dă semne de revenire. România a înregistrat 9 luni de scădere continuă

Publicat 14 aug. 2026, 10:03 Sursă Realitatea.Net

Economia României nu dă semne că își poate reveni prea curând. De 9 luni, țara noastră se află în declin economic, iar cele mai noi date de la Institutul Național de Statistică indică o scădere Produsului Intern Brut cu 2% în al doilea trimestru al acestui an.

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