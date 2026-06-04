Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că recentele poziții exprimate de administrația americană în sprijinul Ucrainei arată că ceea ce Moscova numea până acum „războiul lui Biden” a devenit „războiul lui Trump”.

Afirmațiile au venit după ce Marco Rubio a anunțat că în perioada următoare vor exista informații privind implementarea unui pachet de ajutor militar de 400 de milioane de dolari destinat Ucrainei, aprobat de Congresul american.

Lavrov a susținut că războiul s-ar fi putut încheia deja dacă Statele Unite ar fi urmărit cu adevărat obținerea unui acord de pace. Oficialul rus a afirmat, de asemenea, că declarațiile lui Rubio demonstrează că nu există diferențe majore între poziția Washingtonului și cea a statelor europene care susțin Kievul.

Potrivit șefului diplomației ruse, sprijinul militar și politic acordat în continuare Ucrainei reprezintă o dovadă că actuala administrație americană menține aceeași linie strategică în conflictul declanșat de invazia rusă din Ucraina.

Declarațiile lui Lavrov apar într-un moment în care discuțiile privind sprijinul occidental pentru Ucraina și perspectivele unor eventuale negocieri de pace rămân în centrul atenției pe scena internațională.