Anamaria Păcuraru: „America, paralizată: toate zborurile, suspendate pentru prima dată după atentatele de la 11 septembrie”

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 12:03

Statele Unite se confruntă cu o situație fără precedent de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001: toate zborurile sunt suspendate. Președintele Donald Trump solicită Congresului 30 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian, în timp ce secretarul Transporturilor estimează că investiția ar putea ajunge la 50 de miliarde de dolari.

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