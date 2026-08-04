UDMR amenință că va bloca Legea salarizării dacă veniturile bugetarilor scad: „La Învățământ există acest risc”

UDMR nu va vota Legea salarizării dacă veniturile unor bugetari vor scădea. Vicepremierul Tanczos Barna spune că proiectul are șanse mici să treacă de Parlament. Cea mai mare problemă ar fi în educație, unde există riscul reducerii salariilor. Declarațiile sale îl contrazic pe deputatul PNL Mircea Fechet, care susține că legea poate fi adoptată până la 31 august.
Întrebat ce șanse are proiectul să fie votat, Tanczos Barna a răspuns că acestea sunt „destul de mici”. „În principiu, pe partea de sănătate, un sector extrem de important, cu mize și cu impact foarte mare asupra bugetului de stat și a costurilor din sistemul sanitar, suntem foarte aproape de soluția finală. Domnul Cseke a avut foarte multe întâlniri cu sindicatele. Cred că de acolo va ieși o formă corectă, acceptată de sindicate și echilibrată din punct de vedere fiscal-bugetar”, a declarat vicepremierul.
UDMR nu acceptă reducerea salariilor
Tanczos Barna spune că reformele sunt necesare, dar nu trebuie să ducă la venituri mai mici. „Da, reformele sunt necesare. Da, o perspectivă de control al costurilor pe termen lung este necesară, dar nu putem accepta ca legea să reducă veniturile. La învățământ există acest risc, tocmai de aceea nu se închide acest capitol. Acolo sunt mai multe promisiuni din partea Guvernului către angajații din acest domeniu și nu par a fi respectate aceste promisiuni”, a afirmat vicepremierul.
Tanczos Barna avertizează că întregul proiect poate fi blocat dacă problema salariilor din educație nu este rezolvată. „Dacă învățământul nu se rezolvă ca domeniu, înseamnă că pică toată Legea salarizării. Nu trece, practic, nu trece. Avem rezerve foarte mari și, până nu vedem o variantă la învățământ care să asigure că veniturile nu scad, nu vom susține”, a precizat acesta. UDMR cere astfel garanții clare că angajații din educație nu vor pierde bani.
PNL spune că legea va fi adoptată
Deputatul PNL Mircea Fechet susține că proiectul are șanse mari să treacă de Parlament până la 31 august. El spune că adoptarea legii este necesară pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR. „Eu cred că sunt șanse mari, pentru că, dincolo de opinia fiecărui partid politic, înțelegem cu toții că, în lipsa adoptării acestei legi, România riscă să piardă nu mai puțin de 770 de milioane de euro”, a declarat Fechet. Liberalul susține că noua lege va aduce venituri mai mari pentru mulți bugetari.
„Foarte mulți angajați vor câștiga bani mai mulți”, a afirmat deputatul PNL. Acesta spune că principiul de bază al proiectului este ca niciun angajat să nu primească un salariu mai mic decât în prezent. Tanczos Barna avertizează însă că acest lucru nu este garantat în cazul angajaților din educație. Fără rezolvarea acestei probleme, UDMR anunță că nu va susține legea.