Actualitate· 1 min citire

Makaveli TV, cel mai așteptat proiect TV al anului! Un produs marca Realitatea PLUS - VIDEO

31 ian. 2026, 08:46
Actualizat: 31 ian. 2026, 08:46
Makaveli TV, cel mai așteptat proiect TV al anului! Un produs marca Realitatea PLUS - VIDEO

Makaveli TV, cel mai așteptat proiect TV al anului! Un produs marca Realitatea PLUS - VIDEO

Articol scris de Realitatea de Mehedinti

În fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 21

Cel mai așteptat proiect TV al anului este aici! Întrebări incomode, răspunsuri așteptate de toți românii, realitatea fără filtre, adevărul spus pe față… Makaveli TV, un produs marca Realitatea PLUS, îi aruncă pe toți în aer! De uimire!

În fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 21, Makaveli este față în față cu personajele momentului, la MAKAVELI LATE NIGHT SHOW. Iar miercuri și joi, la aceeași oră, mai dezlănțuit ca niciodată, Makaveli vă arată cum POLITICA BATE FILMUL.

Un show neegalat, Makaveli îl bate la cântat și pe marele Bocelli. Nessun dorma, TOȚI SUNT CU OCHII PE MAKAVELI TV!

Citește și:

Mai multe articole despre

makaveli tv

Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate