Mașină de 150.000 de euro, indisponibilizată în Vaslui. Polițiștii au făcut descoperirea după un control de rutină

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 17:56

Un autoturism de lux, evaluat la aproximativ 150.000 de euro și căutat pentru confiscare de autoritățile din Cehia, a fost depistat de polițiștii de frontieră în județul Vaslui, la doar o zi după emiterea alertei internaționale.

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