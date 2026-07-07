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Moment fără precedent în Ungaria! Televiziunea publică și-a întrerupt emisia și și-a cerut scuze pentru „minciunile din trecut”

Peter Magyar

Peter Magyar

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 19:56

Ungaria a trecut marți printr-un moment fără precedent, după ce posturile publice de televiziune și radio și-au întrerupt temporar emisia. Premierul Peter Magyar a salutat decizia și a descris-o drept o „zi istorică”, în contextul reformelor promise pentru depolitizarea mass-mediei de stat.

Peter Magyar: „Propaganda a încetat”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul Ungariei a afirmat că televiziunea și radioul public au renunțat la ceea ce el a numit propaganda difuzată în ultimii ani.

„Astăzi, propaganda a încetat să fie difuzată pe posturile mass-mediei din serviciul public”, a transmis Peter Magyar.

Noul șef al Guvernului a acuzat în repetate rânduri instituțiile publice de presă că au favorizat fostul premier Viktor Orban și că au funcționat în interes politic.

Mesaj fără precedent pe ecranul televiziunii publice

În locul programelor obișnuite, telespectatorii principalului post public de televiziune, M1, au văzut un ecran negru pe care era afișat un mesaj prin care instituția anunța începutul unui amplu proces de reformă.

„Mass-media din serviciul public nu pot minți. Ne cerem scuze pentru că am făcut acest lucru atât de mulți ani”, se arăta în mesajul difuzat.

Televiziunea a precizat că obiectivul reformei este transformarea serviciului public într-o instituție „independentă și credibilă”.

Schimbări și în radioul public

Modificările au vizat și radioul public. În timpul întreruperii emisiei, postul muzical Bartók a început să emită pe frecvența postului Kossuth, iar site-ul oficial al televiziunii publice a afișat, la rândul său, un ecran negru.

Decizia marchează una dintre primele măsuri simbolice ale noului guvern condus de Peter Magyar, care a promis schimbări profunde în funcționarea instituțiilor publice din Ungaria.

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