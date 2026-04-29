Nicușor Dan sfidează scenariul PSD-AUR: „Nu voi desemna un astfel de premier. Constituția e de partea mea”

Președintele Nicușor Dan a reafirmat, din Croația, unde a participat la summitul Inițiativei celor Trei Mări, că nu va desemna un premier susținut de o eventuală alianță PSD-AUR, în cazul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi demis.

Întrebările jurnaliștilor au venit pe fondul acuzațiilor lansate de liderul AUR, George Simion, care susține că șeful statului ar încălca Constituția dacă ar refuza propunerea unei majorități parlamentare formate din PSD și AUR.

În replică, Nicușor Dan a invocat chiar prevederile constituționale pentru a-și susține poziția, afirmând că direcția pro-occidentală a României este un principiu clar stabilit.

„Constituția României vorbește despre orientarea pro-occidentală a țării. Atunci când am făcut acea declarație, pe care o mențin, am avut în vedere exact acest principiu. Îmi doresc și voi acționa astfel încât România să fie guvernată de forțe pro-occidentale”, a declarat președintele.

Șeful statului a respins și scenariul unei eventuale suspendări din funcție, în cazul în care ar refuza o propunere venită din partea unei majorități PSD-AUR. Acesta consideră că o astfel de ipoteză este puțin probabilă și lipsită de fundament real.

„Suspendarea este un mecanism extrem de serios, prin care Parlamentul și cetățenii sancționează un președinte care încalcă Constituția. Nu suntem în această situație”, a spus Nicușor Dan.

Totodată, el a subliniat că nu există semnale din partea PSD care să indice o apropiere de AUR, dimpotrivă, și a insistat că, din punct de vedere constituțional, argumentele îi susțin poziția.

Declarațiile vin în contextul unor tensiuni politice tot mai accentuate, după ce George Simion l-a acuzat public pe președinte că ar încălca legea fundamentală dacă ar refuza desemnarea unui premier susținut de o eventuală majoritate PSD-AUR, în urma adoptării unei moțiuni de cenzură.