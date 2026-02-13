O nouă dronă a fost găsită pe plaja din zona localităţii Tuzla
O nouă dronă a fost găsită pe plaja din zona localităţii Tuzla
Poliţiştii de frontieră au descoperit drona în urma unui apel la 112
O dronă a fost găsită joi pe plaja din zona localităţii Tuzla.
Garda de Coastă care s-a deplasat la faţa locului a transmis că aparatul de zbor fără pilot nu are inscripţii vizibile, iar cercetarea în acest caz a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.
Poliţiştii de frontieră au descoperit drona în urma unui apel venit la numărul unic de urgenţă 112.
Fragmente dintr-o altă dronă au fost descoperite şi luni seara pe plaja din Mamaia.
Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că, în săptămâna anterioară, în poligonul Capu Midia, a avut loc un exerciţiu cu trageri de luptă asupra unor "ţinte aeriene de unică folosinţă", iar toate ţintele de tip dronă, fără încărcătură, au fost doborâte deasupra mării.
Citește și:
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
- 20:24 - Orientul Mijlociu în pragul escaladării: Israel și Statele Unite au atacat Iranul, spații aeriene închise și zboruri anulate
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News