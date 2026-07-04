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Operațiune de salvare în Munții Măcinului. Patru persoane au fost găsite după cinci ore de căutări

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 15:07

Patru persoane, printre care și o minoră, au fost recuperate în siguranță sâmbătă dimineață, după ce s-au rătăcit în timpul nopții pe un traseu din Munții Măcinului, în județul Tulcea.

Alerta a fost dată după ce grupul nu a mai reușit să găsească drumul de întoarcere, în zona cantonului 10 Mitirez. Imediat după primirea apelului, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare.

Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a activat Centrul de Comandă pentru coordonarea intervenției, iar la fața locului au fost mobilizați polițiști, jandarmi, pompieri, reprezentanți ai Ocolului Silvic Cerna și voluntari Rangers.

După aproximativ cinci ore de căutări desfășurate în condiții dificile, cele patru persoane au fost localizate în jurul orei 05:12 și aduse în siguranță la baza muntelui.

Potrivit autorităților, niciuna dintre persoanele recuperate nu a fost rănită și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. După încheierea intervenției, acestea au fost conduse la autoturismul cu care ajunseseră în zonă, aflat în apropierea comunei Greci.

La misiune au participat 18 polițiști din cadrul mai multor structuri ale IPJ Tulcea, alături de echipaje ale ISU, jandarmi, un reprezentant al Ocolului Silvic Cerna și patru voluntari Rangers.

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