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700 de hectare, mistuite de flăcări în Delta Dunării

Foto ilustrativ

Foto ilustrativ

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat18 aug. 2026, 11:00
SursăAgerpres

Pompierii tulceni continuă, marți, operațiunile de localizare și lichidare a incendiului izbucnit în zona ostrovului Babina din Delta Dunării, suprafața estimată ca fiind afectată de incendiu ajungând deja la 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta a anunțat luni începerea intervenției, iar marți a precizat că pompierii militari continuă acțiunile în zonă alături de personal din cadrul Ocolului Silvic și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia Veche.

'Suprafața estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de ha de vegetație uscată și 1.000 de mp de fond forestier. Misiunea este în dinamică, iar echipajele intervin pentru localizarea și lichidarea focarelor și limitarea propagării incendiului', a precizat ISU Delta Tulcea.

Potrivit datelor furnizate Agerpres, pompierii militari județul Tulcea au înregistrat, în primul semestru al acestui an, 65 de incendii în urma cărora au fost afectate 467 de hectare de vegetație uscată, mărăciniș, lăstăriș și reziduuri vegetale, pentru stingerea acestora intervenind și serviciile voluntare pentru situații de urgență.

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