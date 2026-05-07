PSD îl atacă dur pe Bolojan: „A promis reforme și a adus austeritate și recesiune”

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat joi un nou atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că măsurile economice adoptate în ultimele luni au dus la scăderea consumului și la încetinirea economiei.

Social-democratul susține că România înregistrează opt luni consecutive de declin al consumului, iar datele publicate de Institutul Național de Statistică ar demonstra efectele negative ale politicilor promovate de actualul Executiv.

„Încă o mare realizare a reformei Bolojan: România bifează a opta lună consecutivă de scădere a consumului. Asta arată clar starea reală a economiei. Când oamenii nu mai consumă, înseamnă că nu mai au bani și nici încredere”, a transmis Fifor într-o postare publicată pe Facebook.

Deputatul PSD afirmă că măsurile de austeritate, taxele și blocajele administrative au afectat puternic economia și puterea de cumpărare a populației.

Potrivit acestuia, datele INS pentru luna martie 2026 arată o nouă scădere a comerțului cu amănuntul comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut: minus 2,3% ca serie brută și minus 3,2% ca serie ajustată sezonier. Pe primul trimestru al anului, declinul ajustat sezonier ar fi ajuns la 5%.

Fifor consideră că cele mai afectate sunt vânzările de produse nealimentare, unde scăderea raportată pentru martie este de 7,4%.

„Oamenii renunță la orice cheltuială care nu ține strict de supraviețuire. Nu mai cumpără, nu mai investesc, iar economia reală începe să se blocheze”, a mai afirmat liderul PSD.

Acesta l-a acuzat pe Ilie Bolojan că reformele promise au generat „frică, blocaj și recesiune” și că politicile promovate de Guvern au afectat firmele românești și încrederea din economie.

„În spatele discursurilor despre disciplină și responsabilitate se ascunde, de fapt, sărăcirea populației și înghețarea economiei”, a concluzionat Mihai Fifor.