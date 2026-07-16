Radu Drăgușin, cucerit de Fiorentina la prezentare: „Vreau să rămân aici cât mai mult și să fac lucruri importante”

Radu Drăgușin a fost prezentat oficial la Fiorentina, iar fundașul român a impresionat încă de la prima conferință de presă. Transferat de la Tottenham sub formă de împrumut, internaționalul român a vorbit despre motivele care l-au făcut să aleagă formația „viola” și a transmis că își dorește să rămână la Florența pentru o perioadă îndelungată.
În vârstă de 24 de ani, Drăgușin a ajuns la Fiorentina după un împrumut în valoare de 1,5 milioane de euro, acordul incluzând o obligație de transfer definitiv, în anumite condiții, pentru suma de 17,5 milioane de euro.
Fundașul a dezvăluit că un rol important în alegerea sa l-a avut directorul sportiv Fabio Paratici, alături de care a mai colaborat în trecut.
„Negocierile din această vară au început cu un telefon de la directorul sportiv Fabio Paratici, pe care îl cunoșteam foarte bine. Faptul că este aici a făcut transferul mai ușor și mi-a influențat decizia de a veni la Fiorentina. Vreau să răsplătesc pe teren încrederea pe care a avut-o în mine”, a declarat Drăgușin.
Internaționalul român a explicat că proiectul clubului și ambițiile echipei l-au convins rapid să accepte oferta.
„Am ales Fiorentina pentru că este un club care dorește să dezvolte jucătorii și să realizeze lucruri importante. A fost o alegere foarte ușoară. Toți băieții au foame de performanță și mult entuziasm.” Drăgușin le-a mulțumit și celor de la Tottenham pentru perioada petrecută în Anglia.
„Le sunt recunoscător celor de la Tottenham pentru că m-au ajutat să cresc atât ca om, cât și ca fotbalist. La Londra am descoperit o altă realitate și am câștigat un trofeu important, pe care îl voi păstra mereu în suflet.”
Fundașul român a vorbit și despre accidentarea care l-a ținut departe de teren, afirmând că este complet refăcut.
„Sunt foarte bine după accidentare, mă simt 100%. M-am recuperat complet și știu ce pot oferi. A fost o perioadă dificilă, dar m-a ajutat să cresc.” În încheiere, Drăgușin a transmis un mesaj clar pentru fanii Fiorentinei.
„În acest moment contează doar Fiorentina. Mi-aș dori să rămân aici cât mai mult și să realizez lucruri frumoase alături de acest club. În mintea mea există doar dorința de a crește și de a avea succes.”