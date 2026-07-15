Advertising
Actualitate· 1 min citire
Curier acuzat că a furat coletele pe care trebuia să le livreze. Anchetatorii au descoperit și o rețea de proxenetism
Poliție
Un tânăr de 20 de ani, angajat al unei firme de curierat, este cercetat după ce ar fi păstrat pentru el mai multe colete pe care trebuia să le livreze clienților. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi acționat cu ajutorul altor doi bărbați, iar investigația a scos la iveală și suspiciuni privind o activitate de proxenetism.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:46UE și Ucraina bat palma pentru producția de drone. Ursula von der Leyen: „Investim în securitatea Europei”
- 16:17Monedă istorică în SUA! Donald Trump va apărea pe o piesă din aur dedicată aniversării a 250 de ani de la independență
- 15:51Imagine virală cu Erling Haaland. Ce suvenir inedit și-a cumpărat din SUA
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News