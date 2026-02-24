„Reformele sărăciei” scot polițiștii în stradă: PROTEST de amploare de la ora 17.00, la ușa lui Bolojan

Sursă: realitatea.net

Reformele sărăciei scot oamenii în stradă. Polițiștii protestează de la ora 17.00 chiar la ușa lui Ilie Bolojan. Aceștia au trimis o scrisoare deschisă guvernului, în care denunță măsurile luate de premier și cer o întâlnire de urgență cu acesta.

Totul a plecat de la articolul din noua lege a reformei administrației, și anume cel care privește creșterea vârstei de pensionare.

Angajații din apărare și ordine publică susțin că acesta este neconstituțional și că reprezintă o nedreptate la adresa lor. Totuși, nu este singurul motiv care i-a făcut pe oamenii legii să iasă în stradă. Un jandarm de doar 40 de ani a murit în timpul serviciului.

Sindicaliștii au reacționat dur și au transmis: „În timp ce colegii noștri cad la datorie, Ilie Bolojan vorbește despre creșterea vârstei de pensionare. Pentru cine? Pentru cei care își riscă viața zilnic? ”