România, la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin
România a câştigat de 3 ori Ursul de Aur la acest eveniment
România participă în 5 secţiuni la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin.
Cunoscut şi ca BERLINALA, evenimentul se află la cea de-a 76-a ediţie şi este unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume.
Reprezentarea ţării noastre în festival este sprijinită de Institutul Cultural Român iar producţiile prezente sunt 'Shot Reverse Shot / Plan Contraplan' de Radu Jude şi Adrian Cioflâncă, de pelicula 'De capul nostru', regia Tudor Cristian Jurgiu, şi de filmul 'Atlasul universului' de Paul Negoescu, o coproducţie România - Bulgaria.
Nu în ultimul rând, în concurs va intra coproducţia România - Franţa - Liban 'Someday, a Child'. România a câştigat de 3 ori Ursul de Aur la acest eveniment, prin filmele Poziţia Copilului în 2013, Nu mă atinge-mă, în 2018 şi Babardeală cu bucluc porno balamuc în 2021.
