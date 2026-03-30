România, lovită de vremea rea. ANM anunță ploi și vânt puternic în toată țara

Sursă: realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de luni, 30 martie, ora 10:00, până marți, 31 martie, ora 10:00. În acest interval, vremea se schimbă în mare parte din țară, cu vânt intens și precipitații în mai multe regiuni.

Efectele acestor fenomene meteo vor fi resimțite în special în est și sud, dar nu vor ocoli nici restul teritoriului.

Vântul se va intensifica temporar în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei. Rafale se vor simți și în jumătatea estică a Munteniei, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40 și 50 km pe oră.

Ploi în majoritatea regiunilor

Pe lângă vânt, va ploua în aproape toată țara. În unele zone, cantitățile de apă pot ajunge la 10 și 25 de litri pe metru pătrat. Precipitațiile nu vor fi neapărat constante, dar vor apărea pe parcursul zilei în mai multe regiuni. La munte, la peste 1.600 de metri altitudine, precipitațiile vor fi în special sub formă de ninsoare.