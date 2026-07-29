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Actualitate· 1 min citire
Scandal uriaș în SUA! Barul care a promis bere gratis la moartea lui Donald Trump rămâne fără licență
Donald Trump
Un bar din statul american Wisconsin, care a atras atenția după ce a anunțat că va oferi bere gratuită în ziua morții președintelui Donald Trump, va rămâne fără licența pentru comercializarea băuturilor alcoolice. Măsura a generat numeroase reacții și dezbateri în Statele Unite.
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