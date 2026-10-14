Seceta face ravagii în Mehedinți! De patru luni nu a mai plouat, iar fermierii sunt disperați: „Nu mai au ce să mănânce”. Crescătorii își vând animalele

Publicat 14 oct. 2026, 08:23 Sursă Realitatea PLUS

Situație critică în județul Mehedinți, unde seceta prelungită îi aduce pe crescătorii de animale în pragul disperării. Fermierii spun că în unele zone nu a mai plouat de patru luni, iar pășunile sunt complet uscate. Oile și caprele nu mai găsesc hrană pe câmp, astfel că oamenii au început deja să folosească proviziile pregătite pentru iarnă. Unii crescători spun că nu mai au bani să cumpere furaje și se gândesc să își vândă animalele, conform Realitatea PLUS.

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