Seceta face ravagii în Mehedinți! De patru luni nu a mai plouat, iar fermierii sunt disperați: „Nu mai au ce să mănânce”. Crescătorii își vând animalele

Situație critică în județul Mehedinți, unde seceta prelungită îi aduce pe crescătorii de animale în pragul disperării. Fermierii spun că în unele zone nu a mai plouat de patru luni, iar pășunile sunt complet uscate. Oile și caprele nu mai găsesc hrană pe câmp, astfel că oamenii au început deja să folosească proviziile pregătite pentru iarnă. Unii crescători spun că nu mai au bani să cumpere furaje și se gândesc să își vândă animalele, conform Realitatea PLUS.
Patru luni fără ploaie în Mehedinți. Animalele nu mai găsesc nimic de mâncare
În comuna Șimian, din județul Mehedinți, crescătorii de animale se confruntă cu o situație tot mai dificilă. Pământul este uscat, iar pe pășuni nu a mai rămas aproape nimic din vegetația cu care se hrăneau animalele. Fermierii spun că au fost nevoiți să înceapă hrănirea oilor cu cereale, deși în mod normal ar fi trebuit să folosească aceste rezerve în sezonul rece. Problema este cu atât mai gravă cu cât prețurile ridicate ale furajelor pun deja presiune pe crescătorii de animale, iar cumpărarea unor cantități suplimentare presupune cheltuieli greu de suportat.
Ștefan Tăierel, un crescător de oi din Șimian, povestește că animalele sale nu mai găsesc nimic de mâncare pe câmp. De mai bine de o săptămână, bărbatul le hrănește cu boabe, pentru că pășunile nu le mai pot asigura hrana necesară.
„E foarte gravă situația. Câmpurile sunt uscate, nu e nimic. Nu a dat ploaie de patru luni de zile și nu au ce să mănânce. De o săptămână și ceva le-am pus pe boabe. Oile sunt gestante”, a declarat fermierul.
Crescătorii de animale se gândesc să își vândă turmele
Lipsa hranei îi determină pe unii fermieri să ia decizii dureroase. Ștefan Tăierel spune că intenționează să renunțe la animale, deoarece nu mai reușește să le asigure hrana.
Situația este cu atât mai dificilă pentru că oile sunt gestante, iar crescătorul se teme că lipsa alimentației le-ar putea afecta. Bărbatul recunoaște că nu își dorește să ajungă în această situație, însă spune că nu mai vede o altă soluție. Probleme asemănătoare au și crescătorii de capre. Mariana Șchiopescu spune că lipsa apei și a vegetației a transformat întreținerea animalelor într-o adevărată provocare.
Femeia povestește că pășunile sunt arse de secetă, iar animalele nu mai găsesc hrană. Nici aducerea lor acasă nu rezolvă problema, pentru că furajele sunt tot mai scumpe.
„Nu e apă, nu e nimic. [...] Stau nemâncate”, spune crescătoarea de capre.
Întrebată despre prețurile furajelor, aceasta a explicat că toate s-au scumpit și că fermierilor le este din ce în ce mai greu să își întrețină animalele.
Proviziile pentru iarnă, consumate încă din toamnă
Una dintre cele mai mari îngrijorări ale crescătorilor din Mehedinți este că rezervele pregătite pentru lunile de iarnă sunt deja folosite pentru hrănirea animalelor. Din cauza secetei, perioada în care oile și caprele puteau găsi hrană pe pășune s-a scurtat, iar fermierii au fost nevoiți să înceapă mai devreme hrănirea suplimentară.
În aceste condiții, oamenii se tem că nu vor avea suficiente provizii pentru sezonul rece. Pentru unii dintre ei, vânzarea unei părți din animale a devenit o soluție luată tot mai serios în calcul. Fermierii spun că, după luni întregi fără ploaie, fiecare zi în care pășunile rămân uscate înseamnă cheltuieli suplimentare și tot mai puține șanse de a-și păstra turmele.