BRD - Groupe Société Générale și Exim Banca Românească au pierdut luni, 23 noiembrie, cererile de suspendare a amenzilor din dosarul ROBOR. Instanța a respins solicitările, iar sancțiunile totale pentru cele două bănci depășesc 508 milioane de lei.
Curtea de Apel București a respins luni, 23 noiembrie, cererile formulate de BRD - Groupe Société Générale și Exim Banca Românească prin care solicitau suspendarea executării amenzilor aplicate în dosarul ROBOR. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit Adevărul Financiar.
BRD a fost sancționată cu o amendă de 412,47 milioane de lei, iar Exim Banca Românească cu 96,49 milioane de lei. Cele două sume însumează 508,96 milioane de lei. Respingerea cererilor de suspendare nu tranșează legalitatea amenzilor, care va fi analizată pe fond în procese distincte.
Cinci bănci au pierdut deja procesele de suspendare
Instanța respinsese anterior și solicitările de suspendare formulate de CEC Bank, BCR și UniCredit Bank. Astfel, cinci dintre cele zece bănci sancționate au pierdut până acum aceste procese. Amenzile aplicate acestor cinci instituții totalizează aproximativ 1,85 miliarde de lei.
Consiliul Concurenței a amendat în total zece instituții de credit cu aproximativ 3,73 miliarde de lei, în urma investigației privind participarea băncilor la stabilirea indicelui ROBOR. Toate cele zece bănci au contestat decizia autorității.
Potrivit concluziilor investigației, băncile și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale și strategice, în special despre cotațiile transmise în procedura de fixing, etapa în care sunt colectate datele folosite la calcularea ROBOR. Instituțiile au respins acuzațiile, susținând că au respectat regulile mecanismului de stabilire a indicelui și cerințele de transparență prevăzute de reglementările bancare.
Decizia Consiliului Concurenței prevede și măsuri de conformare. Băncile trebuie să propună modificări ale modului în care transmit cotațiile utilizate la calcularea ROBOR, pentru eliminarea practicilor considerate anticoncurențiale de autoritate.