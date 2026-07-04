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Actualitate· 1 min citire
Sfidare marca Bolojan: Spitalul din Constanța, restricționat vizitatorilor pentru o vizită-surpriză a premierului demis
Ilie Bolojan
Revoltă la Spitalul Județean din Constanța, asta după ce Ilie Bolojan, a făcut o vizită de lucru neanunțată. Aparținătorii care au venit să aducă medicamente vitale pentru pacienții internați, au fost ținuți afară, iar accesul le-a fost interzis pe toată durata vizitei premierului demis.
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