Trump susține că noul lider suprem al Iranului este în viaţă, dar este rănit
Trump susține că noul lider suprem al Iranului este în viaţă, dar este rănit
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, al cărui tată, fostul lider suprem, a fost ucis în prima zi a războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, este în viaţă, dar ”afectat”, relatează Reuters.
Khamenei nu a fost văzut de iranieni de la alegerea sa, duminică, de către o adunare clericală, iar primele sale comentarii au fost citite joi de un prezentator de televiziune.
Un oficial iranian a declarat miercuri pentru Reuters că noul lider suprem a fost uşor rănit, dar continuă să-şi exercite funcţia, după ce televiziunea de stat l-a descris ca fiind rănit în război.
”Cred că probabil este (în viaţă). Cred că este rănit, dar cred că probabil este în viaţă într-o formă oarecare, ştii”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii ”The Brian Kilmeade Show” de la Fox News. Declaraţiile sale au fost publicate de Fox News joi seara.
În primele sale declaraţii, Khamenei a promis că va menţine strâmtoarea Ormuz închisă şi a cerut ţărilor vecine să închidă bazele americane de pe teritoriul lor, altfel Iranul le va viza.
SUA şi Israelul au început atacurile asupra Iranului pe 28 februarie. Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului şi ţărilor din Golf care găzduiesc baze americane.
Pe măsură ce războiul se apropia de două săptămâni, după ce a ucis mii de oameni şi a zguduit pieţele financiare, liderii Iranului, Israelului şi Statelor Unite şi-au exprimat sfidarea şi au promis să continue lupta.
Citește și:
- 09:32 - Prognoza meteo ANM pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și puține precipitații. Cum va fi vremea de Paște
- 08:57 - Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mugurel Vrabete va fi depus vineri la Sala Palatului
- 08:45 - Explozii la mai multe baze aeriene rusești din Krasnodar Krai, în urma unui posibil atac ucrainean în regiunea Mării Negre
- 08:36 - Explozia prețului carburanților. Motorina a trecut de pragul de 9 lei/l în stațiile OMV
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News