Unde spun turiștii că găsești cea mai frumoasă apă de pe litoralul românesc. Plajele care surprind tot mai mulți vizitatori

Litoralul românesc continuă să împartă turiștii în două tabere: cei care caută distracție, cluburi și stațiuni aglomerate și cei care fug de agitație în căutarea unor plaje mai liniștite, cu apă curată și peisaje cât mai apropiate de natură. De la stațiunile celebre până la zonele aproape sălbatice, fiecare colț al litoralului are fanii săi.

În ultimii ani, turiștii au comentat intens pe platformele de călătorii și rețelele sociale despre starea plajelor, curățenie, prețuri și, mai ales, despre locurile unde apa mării arată cel mai bine. Unele destinații sunt lăudate pentru culoarea spectaculoasă a apei, altele pentru nisipul fin sau atmosfera aparte.

Mamaia rămâne „capitala distracției” de pe litoral

Mamaia continuă să fie una dintre cele mai populare stațiuni de la Marea Neagră. Cu plaje întinse pe kilometri întregi, hoteluri moderne, restaurante și cluburi, stațiunea atrage în fiecare sezon mii de turiști.

Mulți apreciază varietatea mare de opțiuni pentru cazare și viața de noapte.

„Există o cantitate nebună de apartamente pe plajă, din care poți alege, iar multe altele sunt în construcție. Există petreceri uimitoare, dar doar vinerea și sâmbăta. În restul săptămânii este foarte liniște și prietenos pentru familii”, a scris un turist pe TripAdvisor.

Alți vizitatori spun că stațiunea se schimbă rapid și că imaginea vechii Mamaia dispare de la an la an.

„Dacă vrei să prinzi ultimele vestigii ale stațiunilor turistice din perioada comunistă, e bine să te grăbești, pentru că locul se schimbă rapid”, a remarcat un alt turist.

Totuși, Mamaia primește și numeroase critici, în special din cauza prețurilor mari și a problemelor legate de curățenie.

„Totul este foarte scump și murdar. Chelnerii nu sunt drăguți și politicoși cu turiștii”, a comentat un vizitator nemulțumit.

Corbu, refugiul celor care fug de aglomerație

Pentru turiștii care caută liniște și plaje cât mai puțin amenajate, Corbu rămâne una dintre cele mai apreciate destinații de pe litoralul românesc.

Mulți o descriu drept una dintre ultimele plaje semi-sălbatice de la Marea Neagră, unde natura încă domină peisajul. Tocmai lipsa hotelurilor și a aglomerației îi atrage pe cei care vor o experiență diferită.

„Plajă sălbatică frumoasă, ia cu tine ce ai nevoie, câteva locuri vând mâncare și băuturi lângă parcare, în rest nimic — și asta este partea cea mai bună”, a scris un turist.

Vizitatorii avertizează însă că zona are infrastructură minimă și că accesul poate fi dificil pentru unele mașini. În plus, există și plângeri legate de gunoaiele lăsate de unii turiști.

Tuzla, plaja comparată de turiști cu Grecia

În ultimii ani, Tuzla a devenit una dintre surprizele litoralului românesc. Tot mai mulți turiști spun că apa are o culoare spectaculoasă, rar întâlnită la Marea Neagră.

„Culoarea apei depășește toate așteptările. Parcă nu ar fi Marea Neagră”, a scris cineva într-o recenzie online.

Alți turiști descriu apa drept „inexplicabil de frumoasă”, iar mulți spun că plaja este mai curată și mai liniștită decât în stațiunile foarte comerciale.

Tuzla este apreciată mai ales în afara sezonului, când plaja devine mult mai aerisită și atmosfera mai relaxată.

Există însă și dezavantaje semnalate de turiști. Unii se plâng de pietrele mari din apă, care fac intrarea în mare mai dificilă.

Vama Veche încă atrage turiștii nostalgici

Vama Veche continuă să fie una dintre cele mai cunoscute destinații de pe litoral, mai ales pentru cei atrași de concerte, petreceri și atmosfera boemă.

Mulți turiști spun însă că stațiunea s-a schimbat mult față de anii în care era considerată simbolul libertății și al vacanțelor alternative.

„Calitatea petrecerilor a scăzut mult în ultimii ani, și-a cam pierdut Vama identitate”, a comentat un turist.

Pe de altă parte, există și vizitatori care spun că Vama Veche are în continuare un farmec aparte.

„Plaja din Vama, sincer, pentru mine e plaja perfectă și este cel mai fin nisip pe care l-am văzut pe litoralul românesc”, a scris un utilizator pe Reddit.

Unii turiști reclamă însă pietrele din apă și curenții puternici din anumite zone.

Constanța rămâne atractivă pentru turiștii care vor mai mult decât plajă. Orașul oferă acces rapid la restaurante, terase, muzee și obiective istorice, iar mulți străini spun că au fost surprinși plăcut de experiență.

„Constanța, România este un loc extraordinar! L-am vizitat de două ori în vacanță”, a scris un turist american.

Totuși, nu lipsesc nici criticile. Unii turiști spun că în anumite perioade apar alge și mirosuri neplăcute în apropierea apei, mai ales în zilele foarte călduroase.

Chiar și așa, litoralul românesc continuă să atragă vizitatori cu gusturi foarte diferite, iar plajele considerate cele mai frumoase se schimbă de la un sezon la altul, în funcție de experiențele turiștilor și de felul în care evoluează fiecare stațiune.