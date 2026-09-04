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Vremea în următoarele săptămâni din septembrie
Vremea în septembrie
Publicat4 sept. 2026, 08:28
Sursărealitatea.net
Regiunile în care temperaturile vor fi mai ridicate decât normal
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