Turcia a început să anuleze zborurile către Rusia. Turiști, blocați aproape 10 ore

Publicat 2 sept. 2026, 19:59 Sursă Realitatea PLUS

Turcia a început să anuleze zborurile către Rusia. Doar în ultimele 24 de ore, zeci de zboruri către aeroportul din Moscova au fost anulate sau amânate. Motivul invocat de autorități este: "situația spațiului aerian".

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