Vremea se schimbă radical. Cod galben de furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni VIDEO

Publicat 27 aug. 2026, 09:24 Actualizat 27 aug. 2026, 09:27 Sursă Realitatea PLUS

După un val de căldură extremă, meteorologii anunță o instabilitate atmosferică accentuată. Într-o intervenție la REALITATEA PLUS, meteorologul de la ANM Mihai Huștiu, a prezentat care sunt zonele afectate de ploile torențiale, descărcările electrice și vijeliile puternice, dar și cât timp vor dura fenomenele severe.

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