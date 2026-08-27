Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova de Ziua Independenței. Întâlniri cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski

Publicat 27 aug. 2026, 07:55 Sursă Realitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, efectuează joi o vizită oficială în Republica Moldova, unde participă la evenimentele dedicate Zilei Independenței. Șeful statului are programate întâlniri cu președinta Maia Sandu, dar și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

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