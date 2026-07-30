Ancheta explozivă Ana Maria Păcuraru: Șantierul Damen Mangalia, dosarul care scufundă apărarea României

Publicat 30 iul. 2026, 08:09 Sursă realitatea.net

Un miliard de euro pentru patru nave de război. Un șantier strategic ajuns în faliment. Peste o mie de oameni rămași fără loc de muncă și un proiect de înzestrare a Armatei blocat înainte să înceapă. Este realitatea șantierului naval de la Mangalia. Urmăriți o anchetă marca Realitatea PLUS despre bani publici, interese uriașe și întrebările la care, până astăzi, autoritățile nu au oferit răspunsuri clare.

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