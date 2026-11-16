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BNR a majorat prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 la 7,4%

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 nov. 2026, 13:38
Sursăagerpres

BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 la 7,4%, de la 6,1% anterior, principal motiv fiind scumpirea energiei și a combustibililor.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat luni noul Raport trimestrial asupra inflației, în care banca centrală anticipează o rată anuală de 3,7% la sfârșitul anului 2027, față de 3,4% estimat anterior.

Rata anuală a inflației IPC, indicele prețurilor de consum, are până la sfârșit o ușoară creștere. Atenție, e vorba de indicele IPC, nu e vorba de explozii de prețuri, cum există tendința să se spună. Prețurile, probabil, de sărbători vor fi relativ stabile sau vor înregistra creșteri normale, ca și în anii precedenți, nu sunt exagerări. Nu ne mai așteptăm la o scădere datorită, în principal, ca să nu zic exclusiv, evoluției prețurilor la produsele petroliere și la energie. După care urmează o scădere aproape continuă, până în trimestrul I din 2028, când are loc intrarea în intervalul de variație în funcție de ținta de inflație. Revizuirea în sus a traiectoriei prognozate față de exercițiul anterior, deci graficul roșu comparativ cu graficul albastru, este o reevaluare ascendentă amplă a prețului energiei, pe care trebuie să o luăm în considerare, chiar dacă avem cealaltă prognoză că prețul la energie va scădea. Există tensiuni geopolitice reintensificate, deci au fost toate motivele să facem această revizuire și are un impact și asupra inflației de bază. Normal, prețul la energie se duce în toate părțile

a explicat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, în conferința de prezentare a noului Raport trimestrial asupra inflației Mugur Isărescu

Revizuirea ascendentă este determinată de reintensificarea tensiunilor geopolitice și de deteriorarea condițiilor de pe piețele internaționale de energie. Conform BNR, inflația va înregistra o majorare temporară în trimestrul al patrulea din 2026, urmată de o traiectorie descendentă începând cu primul trimestru al anului viitor.

Banca centrală estimează revenirea inflației în intervalul țintei, de 2,5% plus/minus un punct procentual, în primul trimestru din 2028. Inflația de bază CORE2 ajustat ar urma să coboare la 6,1% la sfârșitul anului 2026 și la 3,7% la finalul anului 2027, pe fondul atenuării presiunilor inflaționiste și al cererii interne reduse.

Guvernatorul a precizat că prognoza s-a realizat pe baza datelor disponibile la începutul lunii noiembrie, când prețul petrolului depășea 100 de dolari pe baril. Ulterior, cotația a coborât spre 90 de dolari.

Raportul și ce vă prezint eu acum, toate sunt făcute cu datele până la 1 noiembrie, când prețul era peste 100 de dolari. Acum a coborât la 90. Probabil că toate datele de prognoză s-ar schimba. Încă nu știm dacă 90 este prețul care va rezista

a mai spus Isărescu Mugur Isărescu

La ședința din 12 noiembrie 2026, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, a facilitatei de creditare la 7,50% și a facilitatei de depozit la 5,50% pe an.

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