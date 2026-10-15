Controale în zona Dunărea din Severin: peste 580.000 de lei, confiscați de Poliție și ANAF

Publicat 15 oct. 2026, 12:54 Sursă realitatea.net

Poliția și ANAF au verificat schimburile valutare din zona Dunărea, în Drobeta-Turnu Severin. Patru bărbați au fost amendați, iar 580.489 de lei în bani și valută au fost confiscați.

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