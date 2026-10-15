Controale în zona Dunărea din Severin: peste 580.000 de lei, confiscați de Poliție și ANAF

Poliția și ANAF au verificat schimburile valutare din zona Dunărea, în Drobeta-Turnu Severin. Patru bărbați au fost amendați, iar 580.489 de lei în bani și valută au fost confiscați.
Acțiune de control în zona „Dunărea” din Drobeta-Turnu Severin, unde polițiștii, inspectorii antifraudă ai ANAF și jandarmii au identificat patru bărbați care efectuau operațiuni de schimb valutar fără autorizație. În urma verificărilor, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 45.000 de lei, iar autoritățile au confiscat sume importante în lei și valută, evaluate la 580.489 de lei.
Acțiunea a avut ca obiectiv prevenirea și combaterea schimburilor valutare neautorizate, precum și verificarea respectării legislației din domeniul operațiunilor economice.
Patru bărbați, sancționați pentru schimb valutar fără autorizație
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, controalele au fost desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu lucrători ai Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin.
La acțiune au participat și inspectori antifraudă din cadrul ANAF, precum și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți.
În urma verificărilor din municipiu, oamenii legii au identificat patru bărbați care desfășurau operațiuni de schimb valutar fără autorizație. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 45.000 de lei.
Ce sume au confiscat Poliția și ANAF
Pe lângă sancțiunile aplicate, autoritățile au dispus confiscarea unei sume totale evaluate la 580.489 de lei, reprezentând bani în moneda națională și mai multe valute.
Potrivit datelor comunicate de IPJ Mehedinți, sumele confiscate sunt:
Valoarea totală comunicată de autorități pentru banii confiscați este de 580.489 de lei.
Controalele împotriva schimburilor valutare neautorizate continuă
Reprezentanții Poliției anunță că acțiunile de verificare vor continua, cu scopul de a preveni și combate încălcările legislației în domeniul economic.
Operațiunile de schimb valutar trebuie desfășurate în condițiile prevăzute de lege, prin entități autorizate. Controalele urmăresc identificarea activităților desfășurate fără autorizațiile necesare și aplicarea măsurilor legale în cazurile în care sunt constatate nereguli.
Acțiunea din Drobeta-Turnu Severin face parte din demersurile autorităților pentru combaterea activităților economice neautorizate în județul Mehedinți.